Xavi polemiza ao comparar Dembélé com Neymar após vitória do Barcelona; confira

O atacante brilhou na vitória do Barça sobre o Viktoria Plzen, no Camp Nou, válida pela rodada de abertura da Liga dos Campeões

EFE/ Alejandro García Dembélé carregando a bola durante vitória do Barcelona



Xavi ficou extremamente satisfeito com a vitória do Barcelona sobre o Viktoria Plzen por 5 a 1, na noite da última quarta-feira, 8, pela rodada de abertura da Liga dos Campeões 2022/23. Em entrevista coletiva concedida ainda no Camp Nou, o treinador até elogiou Robert Lewandowski, autor de três gols, mas preferiu destacar o rendimento de Ousmane Dembélé. No entendimento do técnico e ídolo do clube, o francês está no mesmo nível do auge Neymar, quando o brasileiro ainda atuava pelo time catalão. “Estou mais que feliz com Dembélé. Ele está no mesmo nível do melhor Neymar quando o brasileiro estava aqui no Barcelona. Ele é um jogador incrível”, declarou Xavi, exaltando o desempenho do jogador, que quase saiu da equipe na temporada passada, mas renovou o contrato. Na atual, o atacante já coleciona gol e assistências em cinco partidas disputadas.