Zidane nega problemas e diz contar com Bale: ‘Tentam criar coisas entre nós’

Treinador francês estaria insatisfeito com a postura do atacante galês, que não vem atuando nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol

EFE/J.J. Guillén Zinedine Zidane é treinador do Real Madrid



O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, se incomodou nesta quarta-feira quando foi perguntado sobre a situação do atacante Gareth Bale e se deseja que o galês saia do clube na próxima temporada. Em entrevista coletiva, Zidane disse ver os boatos como tentativas de gerar conflito com o jogador, que tem sido muito pouco aproveitado.

“Que pergunta é essa? Ele (Bale) é um dos nossos. Alguns tentam criar coisas entre nós, mas não vão conseguir. Estamos unidos, e todos pensamos o mesmo. Gareth, James e todos aqui queremos o mesmo”, defendeu o treinador.

Zidane não colocou Bale em campo nenhuma vez nas últimas cinco partidas. Desde o dia 24 de junho, o galês não volto a jogar e tem sido mais notícias pelo comportamento engraçado no banco de reservas do que pelo lado esportivo. Após a volta do futebol, Gareth Bale participou de duas partidas entre as nove disputadas, jogando 31 minutos contra o Eibar e 71 contra o Mallorca.

O treinador francês também elogiou a postura da equipe após a paralisação devido à pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. “A história deste clube é que os jogadores, quando chegam, sabem a ambição que temos. Após o confinamento, os jogadores, após três meses em casa, queriam fazer grandes coisas. Eles queriam algo mais, queriam ficar depois dos treinamentos. Isso diz a você o que é essa equipe”, falou.

O Real Madrid pode se sagrar campeão na próxima quinta-feira (16). Para isso, basta vencer o Villarreal, em casa, no confronto válido pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

*Com EFE