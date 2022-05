Zinchenko chora ao pedir o fim da guerra na Ucrânia antes de jogo contra a Escócia

O lateral-esquerdo titular da seleção da Ucrânia, Olexandr Zinchenko, do Manchester City, não deixou de abordar a guerra no país, durante entrevista coletiva concedida antes do duelo com a Escócia, pela repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. “Temos que parar isso. Hoje, é a Ucrânia, amanhã, pode ser vocês”, disse o jogador. Zinchenko deixou o jogo com os escoceses, que acontecerá em Glasgow, em segundo plano, e falou sobre a realidade que o país de origem atravessa. “É impossível descrever o que acontece. É inaceitável. Por isso, temos que acabar com isso. Temos que vencer. A Ucrânia é o país da liberdade”, completou o ucraniano, em referência ao conflito bélico. Questionado sobre o papel que exerceu na guerra, Zinchenko afirmou se considerar “mais útil de Manchester, enviando dinheiro ou dando entrevistas”, assim podendo “contar o que está passando” o país. “Todos os ucranianos, e todo mundo, querem parar a guerra”, disse o lateral. Perguntado sobre o duelo com a Escócia, Zinchenko deixou claro que a seleção ucraniana está focada. “No futebol, nosso sonho é a classificação para o Mundial. Vamos tentar conseguir, tentar fazer as pessoas felizes. Nossa motivação vai além do 100%”, confessou.

Zinchenko breaks down in tears during today’s presser:

‘Every 🇺🇦 wants one thing – to stop the war. I spoke to kids who don’t understand what’s happening – but they have one dream – they want the war to end 🥺 We also have another dream – that’s to make the World Cup in 🇶🇦’ pic.twitter.com/JLReisG7Dc

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 31, 2022