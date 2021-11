Corinthians vai contratar o atacante Martinelli, do Arsenal? Veja o que o clube respondeu

Revelado nas categorias de base do Ituano, o atacante foi um dos destaques do Paulistão de 2019 e acabou sendo vendido aos Gunners no mesmo ano

EFE/ANDY RAIN Gabriel Martinelli durante partida do Arsenal



Os torcedores do Corinthians que possuem conta no Twitter se depararam com uma informação de que a diretoria estaria tentando contratar Gabriel Martinelli, do Arsenal, na próxima temporada. Em contato com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, o clube desmentiu uma possível negociação pelo jovem de 20 anos. “Não existe nenhuma negociação entre clube e jogador”, disse uma fonte do Alvinegro paulista. Revelado nas categorias de base do Ituano, o atacante foi um dos destaques do Paulistão de 2019 e acabou sendo vendido aos Gunners no mesmo ano. Desde então, ele fez 56 partidas pelo time profissional londrino, contribuindo com 12 gols e 7 assistências.