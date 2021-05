Gabigol brilha, Flamengo vence o Volta Redonda de novo e vai à final do Carioca 

Agora, o Rubro-Negro aguarda o vencedor do embate entre Fluminense x Portuguesa-RJ deste domingo, 9, para conhecer o seu rival na decisão

Foto: DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol comemora em vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda



O Flamengo não teve a menor dificuldade para despachar o Volta Redonda e garantir a sua vaga na final do Campeonato Carioca. Mesmo com uma equipe repleta de reservas, o Rubro-Negro goleou o adversário por 4 a 1, no Maracanã, com gols de Gabriel Barbosa (dois), Michael e Vitinho. João Carlos, já no apagar das luzes, marcou o tento de honra para os visitantes – vale lembrar que o time de Rogério Ceni já havia vencido o Voltaço por 3 a 0, no Raulino de Oliveira, na semana passada. Agora, o Fla aguarda o vencedor do embate entre Fluminense x Portuguesa-RJ deste domingo, 9, para conhecer o seu rival. No primeiro jogo, houve um empate em 1 a 1.

Precisando reverter uma grande desvantagem contra uma equipe poderosa, o Volta Redonda foi para cima, incomodou o Flamengo e até chegou a marcar com João Carlos no começo do jogo – a arbitragem, no entanto, anulou o lance e assinalou impedimento. O ímpeto dos visitantes, porém, acabou rápido. Aos 11 minutos, Michael recebeu lançamento de Gabigol para abrir o placar. Confortável no confronto, o Rubro-Negro liquidou qualquer chance de reação adversária logo depois, quando Pedro achou Gabigol, que dominou e fez o segundo. Mais tarde, nos minutos finais da etapa inicial, o camisa 9 ainda fez o terceiro depois de completar uma tabelinha com Matheuzinho para o fundo das redes.

Sem “tirar o pé do freio”, o Flamengo voltou ligado e transformou a vitória em goleada com Vitinho, que foi lançado por Ramon, limpou a marcação e soltou um forte arremate para as redes. Com o passar do tempo, o Mengo foi apenas administrando o resultado e poupando energias para a sequência da temporada. Já no último lance, João Gomes desviou um chute do Volta Redonda com o braço dentro da área. Na cobrança de pênalti, João Carlos não desperdiçou, marcando o gol de honra. Na terça-feira, 11, o Rubro-Negro viaja até o Chile para medir forças com o Unión La Calera, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Líder do Grupo G, o Fla tem 100% de aproveitamento e soma 9 pontos, seguido de LDU (4) e Vélez Sarsfield (3). Os chilenos fizeram apenas 1 ponto até agora.