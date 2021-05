Dani Alves fala sobre grau de lesão e explica por que passou braçadeira para Miranda 

O camisa 10 do São Paulo revelou quantos títulos ele ainda almeja ganhar na carreira e mandou um recado para os habitantes do Jacarezinho, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro que foi alvo de uma operação policial

EFE/EPA/Marcelo Endelli / POOL Daniel Alves deixou a partida entre Racing e São Paulo com dores



Daniel Alves, lateral e meio-campista do São Paulo, abriu a caixa de perguntas na ferramenta “Stories”, do Instagram, para interagir com os seus seguidores, na noite deste sábado, 8. Questionado sobre o grau de sua lesão, o camisa 10 do Tricolor disse que a contusão não foi grave. “Não foi muito (séria). Já, já estamos de volta”, disse o atleta de 38 anos, que na última quarta-feira sofreu um trauma na perna direita, onde teve um pequeno estiramento, durante o empate com o Racing, na Argentina, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com o empate, o time brasileiro se manteve na liderança da sua chave, com 7 pontos, dois a mais que os argentino. Rentistas (2) e Sporting Cristal (1) completam a tabela.

O veterano, que costumava ser capitão do São Paulo, também explicou porque passou a braçadeira para Miranda, zagueiro tricampeão brasileiro pelo clube e que foi repatriado pela diretoria nesta temporada. “Na Europa, existe o respeito de tempo dos atletas no clube. Como ele tem mais tempo de São Paulo do que eu, decidi respeitar isso. Assim como faço com o Hernanes! No final das contas, os líderes não precisam de braceletes, mas de boas atitudes”, comentou Daniel Alves, que também disse querer ganhar mais dez títulos na carreira – ele é o recordista da história do futebol, com 41. Na interação com os fãs, o atleta também disse que não pretende tornar-se treinador, mas começar uma carreira de músico após pendurar as chuteiras. Além disso, o lateral ainda mandou um recado para os habitantes da comunidade do Jacarezinho, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde uma operação policial deixou 28 mortos. “Que Deus cuide de todos eles”, disse.