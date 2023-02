Gabigol diz que Flamengo ‘precisa dar resposta’ na decisão da Recopa Sul-Americana

Atacante marcou duas vezes na vitória do rubro-negro sob o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

Gabigol foi o nome do Flamengo na vitória por 3 a 1 contra o Volta Redonda nesta quarta-feira, 16, pelo Campeonato Carioca, mas o jogador parece estar com a cabeça em outro lugar. Autor de dois gols, Gabigol falou após o jogo que o time está focado na Recopa Sul-Americana, que terá o primeiro jogo com o Independiente del Valle na próxima terça-feira. “Com todo respeito ao Carioca e aos próximos times, nosso foco é a Recopa. Precisamos dar uma resposta em jogos decisivos. Não fomos felizes na Supercopa e no Mundial, precisamos juntar todas as nossas energias e estar prontos para sermos campeões em casa na Recopa”, disse. O Flamengo começou a temporada perdendo dois títulos: a Recopa do Brasil para o Palmeiras e sendo eliminado na semifinal do Mundial. Porém, antes da decisão ainda terá o confronto contra o Resende pelo Carioca. O Flamengo é líder do campeonato com 17 pontos, um a mais que o Botafogo.