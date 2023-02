São Paulo domina e goleia a Inter de Limeira por 5 a 1 no Paulistão

Tricolor Paulista não teve dificuldades para vencer e convenceu a torcida no Morumbi

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Cinco jogadores diferentes marcaram os gols do São Paulo na partida



Na nona rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo recebeu a Inter de Limeira, no Morumbi, e venceu por 5 a 1. O Tricolor Paulista jogou bem e se mantém na liderança do Grupo B com 17 pontos; a Inter é terceira no Grupo A. Quem saiu na frente foram os donos da casa. Logo aos 15 minutos, Caio Paulista recebeu cruzamento e empurrou para as redes. Aos 27, João Paulo aproveitou confusão na pequena área e empatou o jogo. Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, Wellington Rato chutou cruzado na direita e recolocou o Tricolor em vantagem. Após o intervalo, aos 3 minutos, Galoppo aproveitou rebote do goleiro e marcou o 3º. Aos 28, Pedrinho fez linda jogada e marcou mais um. E aos 42 ainda deu tempo de Pablo Maia fazer o quinto. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o São Bento, fora de casa, enquanto a Inter de Limeira recebe o Água Santa.