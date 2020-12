Gabigol, do Flamengo, é eleito o melhor jogador da 25ª rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também colocou cinco flamenguistas na seleção da rodada; confira

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O jogador Gabigol comemora gol do Flamengo, durante a partida entre Santos e Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na Vila Belmiro, em Santos (SP), neste domingo (30)



Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi eleito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o melhor jogador da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante foi fundamental para o Rubro-Negro ao marcar duas vezes na goleada sobre o Santos por 4 a 1, na tarde do último domingo, 13, no Maracanã. Com o resultado, o time carioca diminuiu para cinco pontos a diferença para o líder São Paulo.

Além de nomear o melhor do último final de semana, a CBF também escolheu a seleção da 25ª rodada, tendo outras quatro flamenguistas. Everson (Atlético-MG) Isla (Flamengo), Maidana (Sport), Alonso (Atlético-MG), Filipe Luis (Flamengo); Gabriel Menino (Palmeiras), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras), Otero (Corinthians); Cano (Vasco) e Gabi (Flamengo). Técnico: Rogério Ceni (Flamengo).