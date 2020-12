Campeonato Brasileiro: Palmeiras vence o Bahia por 3 a 0 em casa

Willian, Raphael Veiga e Rony marcaram os gols para o Verdão ainda no primeiro tempo

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras recebeu o Bahia no Allianz Parque neste sábado, 12, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 3 a 0. A equipe ainda está sendo dirigida por Penas, auxiliar de Abel Ferreira que se recupera da Covid-19. O placar foi aberto logo aos seis minutos do primeiro tempo, com gol de Willian Bigode. Aos 36 minutos, Raphael Veiga ampliou o placar após cobrança de pênalti. Ainda no primeiro tempo, aos 43, Rony fez um belo gol e garantiu o terceiro do time visitante.

A vitória deixou o Palmeiras em 4º lugar na tabela e o Bahia segue em 14º. Na próxima rodada, o Verdão viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional no sábado, 19, às 21h (horário de Brasília). Já o Bahia enfrenta o Flamengo, no Maracanã, no domingo, dia 20. No meio da semana, o Palmeiras tem compromisso pela Copa Libertadores contra o Libertad. O jogo de volta das quartas de final está em aberto depois do empate em 1 a 1 no Paraguai.