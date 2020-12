Andres Rueda é eleito presidente do Santos para o triênio 2020/23

A chapa ‘União Pelo Santos’ foi a mais votada com 48% dos votos

O Santos tem um novo presidente. Durante este sábado, 12, aconteceu a votação para escolher o presidente do clube até o ano de 2023 e o eleito foi Andres Rueda, com 48% dos votos (3.936 votos no total). Ao todo, 16 mil sócios estavam aptos a participar da eleição, mas apenas 8.154 participaram de forma presencial – na sede da equipe em Santos e na sede da FPF, em São Paulo – e por voto online. Apesar da baixa adesão, essa foi a votação com mais participantes na história do clube.

O Santos teve um ano conturbado na diretoria. O último presidente eleito, José Carlos Peres, sofreu um processo de impeachment no mês de novembro por uso do cartão corporativo para gastos pessoais (R$ 28.761,65) que não foram reembolsados do Santos, além do pagamento a intermediários por negociações de atletas, como na venda de Bruno Henrique ao Flamengo. Em seu lugar ficou o vice, Orlando Rollo, que ficará a frente do clube até o dia 31 de dezembro.