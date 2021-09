Gabigol, do Flamengo, será julgado pelo STJD por chamar futebol brasileiro de ‘várzea’

O ato aconteceu em 8 de agosto, na partida diante do Internacional, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto Gabriel Barbosa deixava o gramado após ser expulso

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol foi expulso na partida entre Flamengo e Internacional



O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, será julgado pela Quinta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), no dia 17 de setembro, por chamar o futebol brasileiro de “várzea”. O ato aconteceu em 8 de agosto, na partida diante do Internacional, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando Gabigol acabou sendo expulso e disparou: “Isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!”, disse o atleta enquanto deixava o gramado do Maracanã.

A procuradoria do STJD entendeu que Gabriel Barbosa assumiu conduta contrária à ética desportiva e desrespeitou os membros da equipe de arbitragem. A pena para quem puniu essas infrações pode chegar a seis jogos de suspensão. “Este fato também se revela de extrema gravidade porque foi direcionado ao quarto árbitro da partida e com o nítido propósito de expor os profissionais à retaliação pública, eis que próximo das câmeras da televisão e de captação de áudio. A frase do denunciado, ao indicar que o futebol brasileiro é uma várzea por causa dos juízes de futebol, ofende toda a categoria e deve ser severamente punido por este órgão judicante”, sustenta a Procuradoria na peça acusatória.