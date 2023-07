Gabigol iguala Viola e se torna o terceiro maior artilheiro da Copa do Brasil; veja lista 

Ao fechar o placar no triunfo sobre o Furacão, o atacante do Flamengo chegou aos 29 gols marcados no torneio

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol é o terceiro maior artilheiro da Copa do Brasil



Gabriel Barbosa atingiu mais uma marca impactante na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada, na noite desta quarta-feira, 12. Ao fechar o placar no triunfo sobre o Furacão, o atacante chegou aos 29 gols marcados na Copa do Brasil, se transformando no terceiro maior goleador do torneio. Agora, Gabigol tem o mesmo número do ex-jogador Viola, que colecionou passagens por diversos times do futebol brasileiro. O maior goleador da competição nacional é Fred, ídolo do Fluminense, com 37 bolas na rede. Com uma a menos está Romário, um dos principais centroavantes da história do país. Abaixo, veja o top do campeonato.