Gabigol iguala Zico como maior artilheiro do Flamengo na Libertadores; veja lista

O atacante foi às redes duas vezes contra a LDU, sendo fundamental para o Rubro-Negro manter os 100% de aproveitamento nos três jogos disputados na competição

Reprodução/@AlexandreVidal1/ CRF Gabigol comemora em vitória do Flamengo sobre a LDU



Gabriel Barbosa foi o nome da vitória do Flamengo sobre a LDU (EQU), em Quito, na noite da última terça-feira, 4, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O atacante foi às redes duas vezes, sendo fundamental para o Rubro-Negro manter os 100% de aproveitamento nos três jogos disputados na competição. De quebra, Gabigol atingiu uma histórica ao igualar Zico, o maior ídolo da história do clube carioca, como maior artilheiro do Fla na competição continental. Agora, ambos possuem 16 gols cada. “Estou feliz por esse gol importante. Acabei chegando ao número do Zico, que é nosso maior ídolo, nosso rei. Foi um jogo histórico para mim, histórico para o Flamengo, creio eu. Feliz por esse recorde quebrado. Divido isso com meus pais, com todo staff, com os jogadores… Agradeço a Deus”, disse Gabriel Barbosa, em entrevista à Conmebol por ter sido eleito o melhor em campo, que também projetou superar a marca do Galinho de Quintino. Para isso, a próxima oportunidade está marcada para a próxima terça-feira, 11, quando o Rubro-Negro visita o Unión La Calera, no Chile, pela quarta rodada.

Maiores artilheiros do Flamengo na história da Libertadores:

[16] – Gabigol

16 – Zico

[10] – Bruno Henrique

10 – Gaúcho

10 – Tita

7 – Éverton Ribeiro

7 – Marcelinho Carioca

7 – Nunes