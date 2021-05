Gol de Pedro é eleito o mais bonito da 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores; assista

Relembre a pintura do atacante do Rubro-Negro na vitória sobre o Unión La Calera, do Chile, pelo Grupo G do torneio sul-americano

EFE/ Antonio Lacerda Pedro marcou um golaço na vitória do Flamengo sobre o La Calera



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou na manhã desta segunda-feira, 3, que o gol feito por Pedro na goleada por 4 a 1 do Flamengo sobre o Unión La Calera (CHI), no Maracanã, foi eleito mais bonito da segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. “A pintura da rodada”, classificou a entidade em publicação nas redes sociais. Na partida realizada na última quarta-feira, 28, o atacante fechou o placar com um lindo tento, ao driblar dois marcadores dentro da área e bater por cobertura na saída do goleiro. A eleição foi realizada através de voto popular no site da confederação.

Vale lembrar que, na semana passada, o meio-campista Giorgian De Arrascaeta, também do Flamengo, ganhou a premiação da Conmebol por ter marcado o mais belo gol da primeira rodada, diante do Vélez Sársfield, na Argentina. Depois de sair na frente do Volta Redonda na primeira semifinal do Campeonato Carioca, no último domingo, o Rubro-Negro, agora, volta a campo pela competição nesta terça-feira, 4, para medir forças com a LDU (EQU), no Equador. Líder do Grupo G, a equipe treinada por Rogério Ceni soma 6 pontos, à frente dos equatorianos (4), do Unión La Calera (1) e do Vélez Sársfield (0).