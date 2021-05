Flamengo vence a LDU no sufoco e mantém 100% de aproveitamento na Libertadores

Rubro-negro estava vencendo por 2 a 0 até o início do segundo tempo quando levou o empate; o gol da vitória veio só aos 40 minutos

EFE/ Rodrigo Buendia Gabriel marcou duas vezes na vitória do Flamengo



O Flamengo encarou a LDU de Quito nesta terça-feira, 4, no Equador pela Copa Libertadores e sofreu para vencer por 3 a 2, com direito a um golaço de Bruno Henrique. A partida aconteceu no estádio Rodrigo Paz Delgado e teve um gol bem no início do jogo. Aos três minutos, Gabriel recebeu passe de Everton Ribeiro e ficou cara a cara com Gabbarini, finalizando no cantinho e abrindo o placar. Aos 11, Zunino chegou a balançar as redes, mas o juiz anulou o lance. O Flamengo continuou indo ao ataque e aos 30, Bruno Henrique marcou um golaço encobrindo o goleiro adversário. No segundo tempo, o Flamengo começou com 2 a 0, mas levou o empate. Aos cinco minutos, a LDU diminuiu com gol de Borja que se antecipou à marcação de Filipe Luís em cobrança de escanteio e desviou de cabeça para o gol.

A partir daí o jogo ficou mais aberto e o empate veio aos 16 minutos com Amarilla desviando a bola para dentro do gol após cobrança de escanteio. Quem salvou o empate do rubro-negro foi Gabriel que converteu uma cobrança de pênalti aos 40 minutos. A vitória deixa o Flamengo em primeiro no Grupo G com 100% de aproveitamento, ao lado do Palmeiras e do Barcelona. Já a LDU está em segundo na chave. Na próxima rodada, o rubro-negro enfrenta o Unión La Calera, no Chile, na terça-feira, 11, às 21h30 (horário de Brasília).