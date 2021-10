Gabigol ironiza Vampeta após fazer gol pela seleção brasileira: ‘Pior pessoa’

O termo foi utilizado por Vamp, que durante uma edição do programa ‘Canelada’, da JP, informou que o técnico da Canarinho considera o jogador ‘a pior pessoa com quem trabalhou’

Montagem sobre fotos/Reprodução/CBF/Jovem Pan Gabigol respondeu Vampeta após balançar as redes em partida da seleção brasileira



O atacante Gabriel Barbosa, responsável por marcar o gol da virada da seleção brasileira sobre a Venezuela, na noite da última quinta-feira, tratou de ironizar o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan. Através das redes sociais, o atleta que defende o Flamengo postou uma foto comemorando o triunfo com o treinador Tite. Na legenda da publicação, Gabigol usou a expressão “pior pessoa”. O termo foi utilizado por Vamp, que durante uma edição do programa “Canelada”, da JP, informou que o técnico da Canarinho considera o jogador “a pior pessoa com quem trabalhou”. Confira abaixo.