Brasil sai atrás, mas vira a partida e vence Venezuela por 3 a 1 nas Eliminatórias

Eric Ramírez abriu o placar aos 10 do primeiro tempo; na segunda etapa, Marquinhos, Gabriel e Antony deram a vitória à seleção brasileira

Reprodução/ CBF Brasil vence a Venezuela sem jogar bom futebol



A seleção brasileira entrou em campo nesta quinta-feira, 7, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 e apesar de não apresentar um bom futebol, venceu a Venezuela por 3 a 1. O gol saiu bem cedo na partida. Aos 10 minutos, Soteldo cruzou na área e Eric Ramírez aproveitou escorregão de Fernandinho e Marquinhos para finalizar de cabeça para o gol. Sem muita competitividade, o Brasil acordou depois do lance e até mandou uma bola na trave. No segundo tempo, aos 11 minutos, Thiago Silva chegou a marcar, mas o bandeirinha marcou impedimento e anulou o lance. A pressão continuou e aos 25, Marquinhos aproveitou cobrança de escanteio e subiu para cabecear e empatar o jogo. A Venezuela perdeu o poder de ataque e o Brasil começou a assustar mais.

Aos 36, a arbitragem marcou pênalti quando Gabigol foi derrubado na área. O jogador do Flamengo foi para a cobrança e converteu, virando o placar. Nos acréscimos, Antony fez o terceiro e fechou o jogo em 3 a 1. Com 27 pontos, a seleção se mantém na liderança da tabela e a Venezuela continua na lanterna, com apenas cinco pontos em dez jogos. Na próxima rodada, domingo, irá enfrentar a Colômbia e na quinta-feira, dia 14, fecha a rodada tripla contra o Uruguai.