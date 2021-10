Douglas Luiz volta a rebater Neto: ‘Não sei quem te deu o apelido de craque’

Meio-campista convocado por Tite para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias disse que o apresentador da Bandeirantes ‘não jogou em lugar nenhum’

Reprodução/Instagram Douglas Luiz, meio-campista do Aston Villa, foi convocado para a seleção brasileira



O meio-campista Douglas Luiz, do Aston Villa, voltou a rebater críticas do apresentador Neto, da TV Bandeirantes, na noite da última quarta-feira, 6. Através das redes sociais, o volante gravou vídeo questionando o histórico do ex-jogador, que atualmente apresenta o programa “Donos da Bola”. “Só para esclarecer o que está acontecendo, motivo de dar risada. Não gostei da forma que ele falou mais uma vez, falou que o Aston Villa é a Portuguesa que fala inglês. Olhei o currículo dele e ele não jogou em nenhum time grande fora do Brasil”, disse Douglas Luiz. “Quem é o Neto para falar do Aston Villa, que no meu ponto de vista é um gigante europeu. Você não jogou em lugar nenhum, é um fala muito. Não sei quem te deu apelido de craque”, disparou o atleta, que foi chamado para defender a seleção após o corte de Casemiro.

Depois da repercussão da resposta de Douglas Luiz, que chamou Neto de “palhaço da TV”, Neto gravou vários vídeos no Instagram, diminuindo o tamanho do Aston Villa, time que ocupa a décima colocação do Campeonato Inglês e que já foi vencedor da Liga dos Campeões. “Tem que falar que Os Donos da Bola não aparece só em São Paulo. Está aparecendo na Inglaterra. O Douglas Silva, ops, Douglas Luiz, que joga no Aston Villa, a Portuguesa Santista que fala inglês, diz que sou o palhaço da televisão”, disparou Neto. “O último gol dele foi em janeiro de 2020. Você está de brincadeira, quem é você perto de mim? Se eu sou o palhaço da televisão, você joga bola?”, comentou Neto.