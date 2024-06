Gabigol manda recado à torcida do Flamengo após ter julgamento adiado

Jogador, punido por tentativa de fraude em exame antidoping, irá retornar ao Rio de Janeiro até uma nova data para a audiência ser divulgada

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO O jogador chegou a ir à Europa e mandou um recado aos torcedores, agradecendo o carinho que recebeu em relação ao caso



Gabigol usou as redes sociais nesta quinta-feira (6) para lamentar a decisão da Corte Arbitral do Esporte de adiar o julgamento que apreciaria a suspensão de dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. O jogador chegou a ir à Europa e mandou um recado aos torcedores, agradecendo o carinho que recebeu em relação ao caso, mas também demonstrou estar chateado por perder dias de treinos com o Flamengo. “Estou aqui na Europa e quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e apoio. A audiência foi adiada, nossa vinda acabou sendo em vão, mas sigo à disposição da justiça! Já queria ter resolvido isso agora, perdi dias de treinos e custos, mas tenho certeza que logo esse assunto se encerrará de vez. Amanhã estarei de volta, e 100% para os próximos desafios”, escreveu em perfil no “X” (antigo Twitter). Ainda não há data para a realização de um novo julgamento, com isso, o jogador vai retornar ao Rio de Janeiro. O Flamengo joga na próxima quinta-feira (13), contra o Grêmio, no Maracanã.

Veja a publicação: