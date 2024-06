Renovação de contrato de Gabigol só será discutida após julgamento na Suíça

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, adia negociação do contrato do atacante até desfecho de julgamento por tentativa de fraude em exame antidoping

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol, ao sair de campo, reafirmou seu amor pelo Flamengo, destacando sua felicidade em jogar no clube



O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, anunciou após a vitória sobre o Vasco, com gol de Gabigol, que a renovação do contrato do atacante só será discutida após o dia 7 de junho, data em que ele será julgado na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, por acusação de tentativa de fraude em exame antidoping. Braz deixou claro que qualquer negociação será realizada somente após o desfecho do julgamento. Gabigol, ao sair de campo, reafirmou seu amor pelo Flamengo, destacando sua felicidade em jogar no clube e na cidade do Rio de Janeiro. O jogador também abordou a controvérsia em torno da camisa do Corinthians e da perda do número 10 como punição. Ele assegurou que está comprometido com o Flamengo e que continuará dando o seu melhor em campo.

O atacante, no entanto, não irá desfalcar o time devido à sua ida a Suíça. O Flamengo só terá dois jogos no início de junho, no dia 2 e 13. O CAS, tribunal internacional que vale como última instância no esporte, vai decidir se Gabigol será absolvido ou se manterá a suspensão do jogador até abril de 2025. Tanto o Flamengo como a defesa do atacante seguem otimista após terem o pedido de efeito suspensivo acatado por unanimidade.

