Gabigol nega racha no Flamengo e dispara contra a imprensa: ‘Só falam merda’

Atacante se irritou com boatos de crise no elenco e pediu para ‘torcedores de verdade’ não acreditarem nas notícias

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel marcou o segundo gol do Flamengo na vitória contra o Fluminense



O Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 1º, ao vencer o Fluminense, no Maracanã. A emoção foi muita e, após o jogo, o clima esquentou entre Gabigol e o repórter da TV Globo, Eric Faria. Durante a última semana, foram vinculadas notícias de que o elenco do Flamengo estava rachado entre um grupo que seguia o camisa 9 e outro que seguia o zagueiro David Luiz, isso irritou Gabigol na entrevista. Questionado se a vitória traria uma mudança nos ares do time, o atacante respondeu. “O trabalho tem que ser feito dentro dos treinos, desde o primeiro minuto que a gente entra no ninho, e é isso que a gente tem feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, você falou também sobre algumas coisas que saíram, então acho que vocês da imprensa criam umas coisas com a torcida. A torcida vem pro Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu no clube, desde a época do Diego e do Arão”, comentou.

Perguntado se não tinha nenhum problema no elenco, Gabigol disparou. “Não, nós é que temos com vocês da imprensa. Porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor e cria um clima ruim no clube. Os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor, a gente joga pelo Flamengo, a gente está todos os dias lá para correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother, o BBB que tem 24 câmeras e tal, o Flamengo não é isso. O Flamengo é um grande time, é o maior do Brasil, onde tem jogadores atrás do sonho próprio e, principalmente, do clube”, finalizou. Durante o jogo, após marcar o segundo gol do rubro-negro nos acréscimos, David Luiz e Gabigol se abraçaram em campo.