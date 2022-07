Gabigol rebate provocação e diz que Flamengo ‘matou’ o Atlético-MG no ‘inferno’ 

O termo foi utilizado pelo atacante logo após a primeira partida diante do Galo, quando o jogador lamentou o revés, mas disse que os atleticanos enfrentariam um ambiente hostil no Maracanã

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol provocou o Atlético-MG após a classificação do Flamengo para as quartas da Copa do Brasil



Gabriel Barbosa levantou uma placa com a frase “bem-vindo ao inferno” logo após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, na noite da última quarta-feira, 13, que deu a classificação do time rubro-negro para as quartas de final da Copa do Brasil. O termo foi utilizado pelo atacante logo após a primeira partida diante do Galo, quando o jogador lamentou o revés, mas disse que os atleticanos enfrentariam um ambiente hostil no Maracanã. Depois de obter sucesso diante dos flamenguistas, Gabigol falou mais sobre o assunto. “Futebol, acho que é como o Dorival falou para nós, mudam os personagens, mas a história é sempre a mesma. Eles tiveram a chance de matar a gente e não mataram. Aí vieram para o inferno, e a gente os matou (risos)”, disse à FLA TV.

De acordo com Gabriel Barbosa, a fala foi uma forma de rebater a provocação de um jogador do Atlético-MG, que teria abusado das firulas quando tinha a vantagem. “Falei dentro do campo que aquele gol poderia classificar a gente, tenho uma final de Copa do Brasil, e sabia que um gol fora de casa poderia muda o jogo todo. Estavam num momento melhor do que o nosso, poderiam fazer mais gols, mas alguns jogadores… Alguns não, um jogador estava fazendo muita gracinha dentro de campo. Estava virando cara e dando risadinha para o nosso banco”, acrescentou Gabriel Barbosa.

Apesar do clima de festa após a classificação, Gabigol afirmou que o elenco flamenguista não pode se acomodar e tem como foco melhorar a sua posição no Campeonato Brasileiro a partir do próximo sábado, quando recebe o Coritiba, no Maracanã. “Se perder sábado já é vaia, estou brincando (risos). Acho que pode ser um divisor de águas. Jogamos contra uma grande equipe e grandes jogadores. Sabíamos que tínhamos que nos doar ao máximo para fazer resultado. Conseguimos com o apoio da torcida. Obviamente. Acho que treinamos muito bem nesses dois dias, o professor foi muito feliz nas escolhas e nos movimentos. Fico muito feliz em saber que os gols foram trabalhados, gols que a gente pôde trabalhar no dia a dia”, complementou,