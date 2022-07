Ônibus do Atlético-MG é atingido por pedras na chegada ao Maracanã

Uma janela foi quebrada na chegada da delegação mineira; não há informação de feridos

Reprodução/ GE Ônibus do Galo foi atingido por pedras na chegada ao estádio



A atmosfera para Flamengo e Atlético Mineiro, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil não é muito segura. Desde que Gabigol saiu de campo na derrota por 2 a 1 dizendo que o Galo saberia o que é o “inferno” no Rio de Janeiro, diversas provocações estão rolando de ambos os lados. A torcida entrou na onda e nesta quarta-feira, 13, horas antes do início da partida, o ônibus da delegação mineira foi atingido por pedras ao chegar no estádio. Jornalistas do O Globo informaram que uma janela foi quebrada e diversos objetos lançados para dentro do veículo. Em sua maioria líquidos e os jogadores relataram cheiro de cerveja e urina. Não há informação de feridos.