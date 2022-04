Gabigol se aproxima de recorde de Luizão na Libertadores e provoca ex-jogador; confira

Gabriel Barbosa se isolou como o segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio, com 26 bolas na rede, ficando somente com três a menos que o ex-jogador

Gabriel Barbosa foi o principal jogador do Flamengo na vitória por 3 a 2 sobre a Universidad Católica (Chile), em jogo disputado na cidade de Santiago, na noite da última quinta-feira, 28, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Autor de dois gols, Gabi também se isolou como o segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio, com 26 bolas na rede, ficando somente com três a menos que Luizão. Em entrevista após o jogo, o goleador do Rubro-Negro comemorou o triunfo em território chileno e tratou de provocar o ex-jogador.

“Feliz pelos gols, mas principalmente feliz pela vitória. Feliz por estar quebrando mais um recorde, espero passar o Luizão e vai ter que falar de mim de novo”, disse Gabriel Barbosa, se referindo a uma declaração de Luizão feita ainda no ano passado. “Dentro da área eu sou o cara. Ele está com 17 gols [na Libertadores, pelo Flamengo], mas com quantos jogos? Ele vai me passar se ficar no Brasil, mas quero ver fazer 15 em uma só edição”, disse o ex-jogador, em entrevista ao “SBT”, em junho de 2021. Gabigol, por outro lado, afirmou que seu time precisa de alguns ajustes. “Temos o que melhorar, mas dentro das circunstâncias da partida, foi tudo bem”, completou.