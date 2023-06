Galvão Bueno diz que seleção brasileira não deve esperar Ancelotti por um ano: ‘É humilhante’

CBF cogita aguardar o italiano, que tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024

Reprodução/YouTube/Flow Sport Club Galvão Bueno deseja que novo técnico da seleção brasileira seja definido rapidamente



O narrador Galvão Bueno tratou de utilizar sua conta no Twitter, na noite do último domingo, 18, para dar informações e fazer um desabafo. Segundo o ex-profissional do Grupo Globo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dá como certa a contratação de Carlo Ancelotti, mas só contará com o treinador ao final do ano ou na metade de 2024. No entendimento do locutor, a seleção brasileira não pode ficar sem um comandante por um ano e meio. “Meu amigo Luis Roberto teve a informação de fonte fidedigna de que a CBF acredita que já tem tudo certo com Ancelotti, mas que ele viria ou no fim do ano ou no fim do contrato com o Real Madrid, na metade do ano que vem! Me desculpe, mas isso é um absurdo sem tamanho”, reclamou o experiente jornalista.

Para Galvão Bueno, a escolha da CBF é “humilhante” e acaba manchando a história da seleção pentacampeã mundial. É uma coisa que não pode acontecer! A história do futebol brasileiro está muito acima disso!! Mas muito acima disso! Isso é humilhante para o futebol brasileiro, para a Seleção Brasileira e para a história da seleção brasileira! Isso não pode acontecer! Por favor, quem manda, que tenha a noção exata desse absurdo! Um ano e meio sem técnico na seleção? Com técnico interino? Isso é o maior absurdo que eu já vi em toda a minha vida na Seleção Brasileira! Espero que corrijam isso!”, continuou. Até o momento, entretanto, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não confirma nenhum acerto com o italiano. A Canarinho está sem um técnico desde dezembro de 2022, quando Tite se despediu com a eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo.