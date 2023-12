Galvão Bueno elogia postura do Fluminense e critica Manchester City após derrota no Mundial

Narrador lamentou resultado para a equipe brasileira, mas fez elogios a Felipe Melo, Marcelo e Ganso

Reprodução/YouTube/Flow Sport Club Galvão Bueno durante entrevista ao Flow Podcast



Após a derrota do Fluminense por 4 a 0 para o Manchester City na final do Mundial de Clubes, o narrador Galvão Bueno gravou um vídeo em suas redes sociais comentando sobre o jogo. Ele elogiou a postura do time carioca, destacando que eles conseguiram “mandar no jogo” durante boa parte do primeiro tempo, e afirmou que o time treinado por Pep Guardiola está longe de ser uma das maiores equipes da história. Em sua análise, a equipe europeia não estava em um bom momento no Campeonato Inglês e tinha desfalques importantes, o que poderia favorecer o time brasileiro. O narrador comparou as maneiras de jogar das duas equipes, destacando que ambas gostam de sair tocando a bola desde a defesa. No entanto, ele ressaltou que o time de Guardiola costuma priorizar o jogo posicional, enquanto o Fluminense segue a proposta de Fernando Diniz.

Galvão também fez elogios a Felipe Melo, Marcelo e Ganso, afirmando que o time de Diniz depende muito desses jogadores. No entanto, ele ressaltou que, devido à idade avançada do trio, eles não conseguem manter o ritmo durante todo o jogo. O narrador comentou que, após o segundo gol do Manchester City, o Fluminense perdeu a segurança defensiva e passou a dar mais espaços. Ele lamentou que essa tenha sido a maior derrota de um time brasileiro em uma final de Mundial. No entanto, Galvão criticou a ideia de que o Manchester City seja um dos maiores times da história, afirmando que eles estão longe desse patamar.