Santos anuncia empréstimo de Soteldo para o Grêmio

Jogador será o primeiro venezuelano a vestir a camisa gremista; acordo é de um ano

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Soteldo jogou a última temporada pelo Santos



O Santos anunciou nesta sexta-feira, 22, o empréstimo de Soteldo para o Grêmio. Os dois clubes anunciaram o acordo em suas redes sociais. Aos 26 anos, o jogador será o primeiro venezuelano a vestir a camisa gremista. O empréstimo será de um ano. Soteldo teve sua primeira passagem pelo Santos entre 2019 e 2021, e retornou ao clube na atual temporada. No entanto, não conseguiu evitar a queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vestindo a camisa 10 do Santos no Brasileirão, o atacante marcou apenas um gol em 32 jogos. Além disso, o atacante passou por cirurgia no ombro, sofreu outras lesões e foi afastado por indisciplina pelo técnico Paulo Turra. Antes de chegar ao Santos, Soteldo começou sua carreira profissional no Zamora, em 2013. Ele se destacou nas temporadas de 2015 e 2016, quando conquistou o Campeonato Venezuelano. Em seguida, atuou no Huachipato, do Chile, e foi emprestado ao Universidad de Chile. Após sua primeira passagem pelo Santos, o atacante jogou no Toronto FC, da Major League Soccer, nos Estados Unidos, e passou pelo Tigres-MEX, antes de retornar ao Peixe em 2022. O atleta venezuelano também defende a seleção de seu país.

Temos o primeiro #ReforçoTricolor para 2024! 🇪🇪 Na Venezuela, ele chamou atenção pela sua habilidade. Brilhou na Seleção do país e foi destaque da Libertadores em 2020. Tem 26 anos, ambidestro, com 1,60m de pura categoria! Soteldo chega para agitar o ataque do Imortal.… pic.twitter.com/Ztnn4g7ENa — Grêmio FBPA (@Gremio) December 22, 2023