Neymar perdeu 48,5% dos jogos do PSG desde que desembarcou na França

O atacante brasileiro será baixa no time Paris novamente na partida diante do Nantes, marcada para este domingo, 14, válida pelo Campeonato Francês

Reprodução/PSG Neymar está machucado desde o dia 10 de fevereiro



A imprensa francesa informou nesta sexta-feira, 12, que Neymar ainda não foi liberado pela equipe médica do Paris Saint-Germain para enfrentar o Nantes, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Francês e marcada pra este domingo, 14. De acordo com a rádio “RMC”, o brasileiro treinou em separado na atividade do PSG de hoje e ainda não está completamente recuperado da lesão na coxa esquerda sofrida no dia 10 de fevereiro. Assim, o atacante aumenta a lista de jogos em que desfalcou o time parisiense.

Desde que deixou o Barcelona para vestir as cores do clube azul e vermelho, em agosto de 2017, Neymar perdeu 97 dos 200 confrontos realizados pelo PSG, ou seja, desfalcou a equipe em 48,5% das partidas disputadas, envolvendo todos os campeonatos: Liga dos Campeões da Europa, Francês, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa da França. Na maioria das vezes, a ausência do camisa 10 deu-se por causa das contusões; foram 15 desde que ele foi apresentado como o reforço mais caro da história do Paris, adquirido por 222 milhões de euros.

Os momentos mais importantes perdidos por Neymar aconteceram, sem dúvida, na Liga dos Campeões da Europa, quando ele perdeu as oitavas de final das edições 2017/18 e 18/19, nas eliminações do PSG diante de Real Madrid e Manchester United, respectivamente. Nas últimas semanas, o brasileiro voltou a desfalcar o time na mesma fase do torneio continental, mas viu seu companheiro Kylian Mbappé resolver os jogos, marcando três vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Barcelona no embate de ida, e também balançando a rede no empate em 1 a 1, na volta, em Paris.

Agora, Neymar tenta se recuperar o mais rápido possível para retornar ao grupo no momento derradeiro da temporada 2020/21. Isso porque o PSG está nas quartas de final da Liga dos Campeões, ocupa o segundo lugar do Campeonato Francês e está vivo na Copa da França. Ao todo, o jogador soma 103 partidas com a camisa do clube, contribuindo com 83 gols e 47 assistências, além de ter participado de 9 títulos.