Galvão Bueno recebe alta após ficar cinco dias internado: ‘Zerei a vida’

Internado desde a última sexta, o locutor agradeceu o auxílio dos médicos e se animou para a Copa do Mundo de 2022

Reprodução/Twitter/@glavaobueno Galvão Bueno recebeu alta do Hospital Albert Einstein



O narrador Galvão Bueno, do Grupo Globo, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 3. Internado desde a última sexta, quando precisou fazer uma cirurgia na coluna, o locutor comemorou a notícia, agradeceu o auxílio dos médicos e se animou para a Copa do Mundo de 2022. O Mundial do Catar, marcado para acontece entre 21 de novembro de 18 de dezembro, será o último do icônico jornalista esportivo na emissora carioca. “Zerei a vida!! Coisa boa!! Meu muito obrigado a toda a equipe do Einstein pelo carinho e dedicação. Bora para o Catar. É Copa do Mundo!! Tá na hora do Hexa!!”, escreveu Galvão, em publicação feita nas redes sociais.