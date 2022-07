Garrafa térmica ganha concurso para ser mascote do Uruguai na Copa do Mundo do Catar

‘Botija’ foi eleito com 58,2% em votação da Federação Uruguaia, que não gostou muito e realizará nova eleição

Reprodução Botija é o nome do mascote preferido do público, mas que não agradou a Federação Uruguaia



O Uruguai pode ter uma ‘garrafa térmica’ como mascote para a Copa do Mundo do Catar, em novembro deste ano. Isso porque a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) abriu uma votação para eleger o mascote da seleção e quem ganhou foi Bojita (ou Termito) que é uma garrafa térmica com cuia de mate na mão e bola no pé. O personagem concorria com uma jaguatirica (Marguy), um condor (Garrancho), um cavalo (Tranque) e uma raposa (Zo Rou), mas pegou todos desprevenidos e ganhou a votação por 58,2% dos 100 mil votos computados. A imagem de Botija ganhou as redes sociais e teve um apoio maciço dos torcedores, mas a Federação não foi convencida. Nesta semana a AUF anunciou que “dado o grande interesse do público” e as “novas ideias que surgem” irá realizar uma nova votação com novos desenhos de artistas, designer e público em geral, até o dia 26 de julho. As novas ideias competirão com Botija para o mascote oficial. Muitos torcedores chamam de “golpe” a nova eleição.