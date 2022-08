Mauro Cezar analisa reclamações do Palmeiras com a arbitragem: ‘É a preocupação com os rivais’ 

Comentarista do Grupo Jovem Pan minimizou as reações dos palmeirenses após a vitória sobre o Ceará

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira durante programa "Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, criticou mais uma vez a arbitragem da CBF após a vitória sobre o Ceará, no último sábado, 30, em pleno Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Questionando o pênalti marcado a favor do Vôzão, o treinador palmeirense foi categórico ao dizer que teme que o torneio não seja decidido dentro das quatro linhas. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, no entanto, as reclamações do Alviverde têm relação com a aproximação de alguns rivais na tabela de classificação. Líder do torneio, o Verdão soma 42 pontos e está sendo perseguido por Corinthians (38), Fluminense (34), Athletico-PR (34), Flamengo (33) e Internacional (33).

“As reclamações do Palmeiras com a arbitragem sinalizam uma preocupação com a aproximação de outros times, que podem, com um tropeço ou outro do Alviverde, encostar. Pode ser o Flamengo, Corinthians ou Internacional. A equipe do Abel Ferreira já teve momentos melhores e piores. Considero essa oscilação normal. Agora, as partidas contra o Atlético-MG [Libertadores] vão definir muita coisa sobre o futuro em relação ao Brasileiro. Se for eliminado, a tendência é jogar melhor, já que vai ter mais tempo para se preparar para as rodadas. Mas, de fato, não é o melhor momento do Palmeiras na temporada”, declarou o comentarista, durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan.