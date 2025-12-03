‘Geração 2019’ do Flamengo chega a 17 títulos após conquista do Brasileirão; relembre as taças

Mengão conquistou seu terceiro brasileiro desde a virada de chave, seis anos atrás, iniciada com inesquecível equipe de Jorge Jesus

O Flamengo venceu o Ceará nesta quarta-feira (3), no Maracanã, por 1 a o, e confirmou mais um título do Campeonato Brasileiro, coroando uma era de conquistas iniciada em 2019. Com o estádio lotado e a vantagem construída ao longo da competição, o Rubro-Negro chegou aos 78 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, segundo colocado.

A nova taça amplia a série de conquistas do clube nos últimos seis anos — um período marcado por elencos estrelados, regularidade técnica e protagonismo continental. Desde 2019, o Mengão coleciona títulos nacionais e internacionais e se firma como a equipe mais vencedora do Brasil na última década.

O atual conjunto de conquistas abriu espaço para comparações inevitáveis com a lendária Era Zico, que marcou a “geração de ouro original” do Flamengo no início dos anos 1980. Assim como naquele período — coroado com o Mundial de 1981, a Libertadores e três Brasileiros — o clube voltou a dominar o cenário nacional e continental com protagonismo, elenco qualificado e identidade ofensiva. Embora o Galinho seja intocável no altar da idolatria rubro-negra, a “geração de 2019” já soma mais conquistas que o inesquecível time dos anos 1980: 17 a 10.

Entre os símbolos desta era de ouro, Arrascaeta e Bruno Henrique permanecem como pilares desde 2019. O uruguaio é peça central do meio-campo, segue como motor criativo da equipe, acumulando assistências, liderança técnica e protagonismo nos momentos mais críticos. Neste ano, viveu sua versão mais artilheira, com 18 gols no Brasileirão (só o cruzeirense Kaio Jorge tem mais).

Bruno Henrique, por sua vez, mantém o status de ídolo com gols importantes, explosão física e participação determinante em conquistas nacionais e continentais. Neste ano, foi pivô de uma polêmica ao ser indiciado pela Polícia Federal por suspeita de beneficiar apostadores. A gravação divulgada pela PF mostra BH contando para seu irmão quando tomaria um cartão amarelo durante o torneio de 2023.

Segundo sua defesa, o atacante foi ingênuo ao revelar uma estratégia determinada pela comissão técnica, mas jamais teve a intenção de participar de um esquema fraudulento. O inquérito policial ainda não foi finalizado, mas na Justiça Desportiva a atitude de Bruno lhe custou alguns milhares de reais em multa. Liberado pelo STJD sem nenhum jogo de suspensão, o ídolo flamenguista anotou gols importantes na reta final.

A virada de chave em 2019

A era dourada começou em 2019, com a chegada de Jorge Jesus. O time apresentou um futebol dominante, conquistando:

Campeonato Brasileiro, com recordes e quatro rodadas de antecedência;

com recordes e quatro rodadas de antecedência; Libertadores: virada histórica sobre o River Plate, com dois gols de Gabigol;

virada histórica sobre o River Plate, com dois gols de Gabigol; Campeonato Carioca.

Continuidade do domínio (2020–2021)

Mesmo com pandemia, troca de técnicos e reformulações, o clube seguiu empilhando taças:

Recopa Sul-Americana 2020 ;

; Supercopa do Brasil 2020 e 2021 ;

; Campeonato Carioca 2020 e 2021 ;

; Brasileirão 2020, em disputa apertada com o Internacional.

O retorno à glória continental (2022)

Sob Dorival Júnior, o Flamengo reencontrou competitividade nos mata-matas:

Libertadores 2022 , com gol de Gabigol na final contra o Athletico-PR;

, com gol de Gabigol na final contra o Athletico-PR; Copa do Brasil 2022, em decisão contra o Corinthians.

Com esses títulos, a “geração 2019” consolidou seu lugar na história.

A base vencedora continua (2024–2025)

O clube seguiu acumulando conquistas e mantendo hegemonia no Rio:

Carioca 2024 , conquistado de forma invicta;

, conquistado de forma invicta; Copa do Brasil 2024 , retomando o DNA ofensivo com Filipe Luís;

, retomando o DNA ofensivo com Filipe Luís; Supercopa do Brasil 2025

Carioca 2025, o 39º estadual.

Em 2025, veio também a consagração continental mais recente:

Libertadores 2025, a quarta da história rubro-negra — o primeiro tetra brasileiro da competição —, com vitória sobre o Palmeiras em Lima por 1 a 0.

