Mauro Cezar Pereira explica rejeição a Tite e possibilidades do Flamengo recontratar Jorge Jesus

Diretoria do Rubro-Negro deve anunciar a demissão de Vítor Pereira ainda nesta segunda-feira, 10

Montagem sobre fotos/Reprodução/Lucas Figueiredo/CBF/Jovem Pan/EFE/EPA/SEDAT SUNA Mauro Cezar falou sobre quem pode substituir Vítor Pereira no Flamengo



O comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, confirmou que Vítor Pereira deve ser demitido ainda nesta segunda-feira, 10, um dia depois da derrota para o Fluminense, na final do Campeonato Carioca. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista também falou sobre quem pode substituir o português, que também amargou resultados ruins na Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. De acordo com o profissional da JP, entre os nomes cotados pela imprensa, Tite é quem sofre maior rejeição entre os torcedores. Desempregado após deixar a seleção brasileira, no final de 2022, o experiente comandante é um dos preferidos do presidente Rodolfo Landim. “Ele tem uma rejeição muito grande na torcida do Flamengo. Não é pequena, não. É impressionante! Não existe uma base científica, mas percebo isso. Talvez seja pelo estilo, algo mais defensivo. Se ele chega na Gávea, tentaria arrumar primeiro a defesa e ganhar por 1 a 0. Agora, ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Só que a cultura do futebol do corintiano é totalmente diferente do rubro-negro. Isso é um obstáculo muito grande. O Tite, como não é bobo, também não deve aceitar esse desafio”, analisou.

Segundo Mauro Cezar Pereira, a cúpula do Flamengo deve acatar o desejo de parte da torcida e fazer mais uma proposta para Jorge Jesus. O problema, segundo o jornalista da Jovem Pan, é que o retorno do “Mister” também não parece ser viável neste momento. Vinculado ao Fenerbahçe até a metade de 2023, o treinador ainda tem a possibilidade de conquistar o Campeonato Turco, já que seu time está 9 pontos atrás do líder Galatasaray e tem uma partida a menos. Além disso, a equipe dirigida pelo lusitano está na semifinal da Copa da Turquia e possui chances reais de título. Assim, a diretoria não tem a intenção de liberar o português com dois meses de antecedência. A única possibilidade de mudança no cenário é uma derrota do Fenerbahçe, nesta segunda-feira, diante do Karagumkuk. “Uma fonte turca disse que o clubenão quer nada do Flamengo… Nem dinheiro, nem nada. Neste momento, também não quer liberar o Jorge Jesus. Isso só mudaria em caso de revés hoje”, contou o comentarista da JP.

Desta forma, caso Jorge Jesus não retorne ao Flamengo, outros nomes podem surgir com força no mercado da bola. Segundo informações do repórter Guilherme Silva, os argentinos Eduardo Coudet e Jorge Samapoli também estão no radar dos cartolas. O primeiro está no Atlético-MG e conquistou o título do Campeonato Mineiro no último domingo, diante do América-MG, no Mineirão. Apesar disso, o comandante entrou em rola de colisão da diretoria e pode deixar o Galo ainda nesta semana. Sampaoli, por sua vez, não trabalha desde o final de março, quando foi desligado do Sevilla por causa dos maus resultados na equipe espanhola. Veterano, ele coleciona bons trabalhos na seleção chilena e no Santos. De qualquer forma, o time carioca precisa de um comandante imediatamente. Nesta quinta-feira, 13, a equipe volta a campo para enfrentar o Maringá, no Paraná, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Já no próximo domingo, 16, o Rubro-Negro estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Coritiba, no Maracanã.