Goiás vira sobre o líder Botafogo e coloca Corinthians na zona de rebaixamento do Brasileirão 

Esmeraldino acabou com os 100% de aproveitamento do Glorioso e ultrapassou o Timão na tabela de classificação

MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Goiás venceu o Botafogo pela sexta rodada do Brasileirão



O Goiás mostrou poder de reação e muita força coletiva ao derrotar o Botafogo por 2 a 1, na Serrinha, neste domingo, 14, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após ver Tiquinho Soares abrir o placar, o Esmeraldino contou com sua efetividade e virou Maguinho e Bruno Melo. Com o resultado, a equipe goiana vai aos seis pontos, chega ao 15º lugar e coloca o Corinthians na zona de rebaixamento – com 5 pontos, o Timão só está à frente de Cuiabá (4), Coritiba (2) e América-MG (1). O Glorioso, por sua vez, perde os 100% de aproveitamento na competição, mas continua na liderança. Com 15 pontos, os cariocas estão na frente de Palmeiras (14), Fluminense (13) e Cruzeiro (12). Os botafoguenses voltam a campo nesta quarta-feira, 17, para visitar o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia, o Goiás visita o Paysandu, em Belém, pela primeira final da Copa Verde.