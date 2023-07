Messi faz gol no fim e dá vitória ao Inter Miami em estreia contra o Cruz Azul-MEX

Argentino entrou no início do segundo tempo e fez belo gol de falta no último minuto de jogo

Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lionel Messi estreou no Inter de Miami nesta sexta-feira



A tão esperada estreia de Lionel Messi no Inter Miami aconteceu nesta sexta-feira, 21, na Leagues Cup contra o Cruz Azul, do México. O Lockhart Stadium, na Flórida, lotou para ver o argentino e teve nas arquibancadas nomes de peso como David Beckham, LeBron James, Kim Kardashian e Serena Williams. Messi começou a partida no banco e aos sete minutos do segundo tempo entrou no lugar de Benjamin Cremashi. A partida também marcou a estreia de Sergio Busquets. O resultado, no entanto, não foi o esperado pelos fãs do argentino. Aos 44 minutos, Robert Taylor abriu o placar para o Inter Miami, mas aos 20 do segundo tempo, Antuna deixou tudo igual. Ele teve alguns lances importantes durante o jogo até que, no último lance, bateu uma falta com perfeição e deu a vitória ao Inter por 2 a 1. O próximo jogo da equipe será contra o Atlanta United, na terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília). Messi só estreia na MLS em agosto.