Diamond League: Alison dos Santos é prata nos 400m com barreiras e se classifica para Paris-2024

Brasileiro fez tempo de 47s66, ficando atrás apenas do norueguês Karsten Warholm, atual campeão olímpico

CLEMENT MAHOUDEAU / AFP Alison dos Santos tem brigado diretamente com Karsten Warholm desde as Olimpíadas de Tóquio



Alison dos Santos, o Piu, participou da prova dos 400m com barreiras nesta sexta-feira, 21, na Diamond League, em Mônaco, e terminou em segundo lugar, ficando com a prata após fazer o tempo de 47s66. A marca fez Piu atingir o índice olímpico e garantir vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em Tóquio 2020, ele foi bronze nessa mesma prova que é sua principal competição. Alison acabou de voltar de uma cirurgia no joelho e só não conseguiu tempo melhor na prova desta sexta por ter se desequilibrado na última barreira. O brasileiro ficou atrás do norueguês Karsten Warholm, que fez 46s51. No último domingo, Alison também participou dos 400m rasos e ficou com a medalha de bronze ao fazer 44.73s em sua primeira prova pós-lesão.