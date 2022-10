Goleiro Bruno é anunciado como novo reforço do Búzios; confira

Através das redes sociais, o clube carioca exibiu um vídeo do goleiro fazendo exercícios físicos e atividades com bola

Renata Caldeira/TJMG Goleiro Bruno foi anunciado como novo reforço da Sociedade Esportiva Búzios



Bruno Fernandes, preso por participação no sequestro e assassinato da ex-namorada Eliza Samudio, foi anunciado na noite da última terça-feira, 4, como novo reforço da Sociedade Esportiva Búzios, time que disputa a 4ª divisão do Campeonato Carioca, também conhecida como Série B2. Através das redes sociais, o clube exibiu um vídeo do goleiro fazendo exercícios físicos e atividades com bola. “Bem-vindo, goleirão”, escreveu a equipe na publicação, que restringiu os comentários ao público. Condenado em 2013 a 22 anos de prisão, o ex-jogador do Flamengo teve a pena reduzida para 20 anos e nove meses. Desde 2019, ele cumpre a sentença em regime semiaberto e já chegou a fechar com outros clubes, como o Poços de Caldas (MG) e Atlético Carioca (RJ). Desta vez, Bruno assinou vínculo até o final do torneio e deve ficar à disposição do time já nesta quarta-feira, 5, diante do Campos – a bola rola a partir das 15 horas (de Brasília).