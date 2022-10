Rogério Ceni terá ‘reforço’ no São Paulo em confronto contra América-MG; confira 

De ‘ressaca’ após o vice-campeonato na Copa Sul-Americana, o Tricolor tenta ‘juntar os cacos’ e conseguir uma arrancada nas últimas dez rodadas do Brasileirão

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni terá André Anderson à disposição para a partida contra o América-MG



O São Paulo terá uma novidade para o duelo contra o América-MG, marcado para esta quinta-feira, 6, no Independência, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Trata-se de André Anderson, meio-campista que treinou normalmente nesta quarta-feira, 5, e viajou para a capital mineira. Sem entrar em campo desde 26 de junho, no empate com o Juventude, o jogador se recuperou de problemas musculares e estará à disposição do técnico Rogério Ceni. Contratado na metade da temporada, o atleta fez apenas oito jogos pelo time são-paulino e ainda não contribuiu com gol ou assistência. Emprestado pela Lazio até junho de 2023, ele tem futuro indefinido no ano que vem. De “ressaca” após o vice-campeonato na Copa Sul-Americana, o São Paulo tenta “juntar os cacos” e conseguir uma arrancada nas últimas dez rodadas do Brasileirão. Ocupando a 13ª posição da classificação geral, o Tricolor tenta ficar até a oitava colocação, que deve garantir uma vaga na fase preliminar da Libertadores de 2023. Assim, Rogério Ceni irá colocar o que tem de melhor para o duelo contra o Coelho. A provável escalação são-paulina tem: Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Alisson; Luciano e Calleri.