Goleiro Bruno é anunciado por time da várzea de SP e gera repercussão

Em regime semiaberto desde 2019, jogador já chegou a fechar com outros clubes, como Poços de Caldas (MG), Atlético Carioca (RJ) e Búzios (RJ)

Reprodução/Instagram/@oficialorionfc Goleiro Bruno é o novo reforço do Orion FC



Bruno Fernandes, preso por participação no sequestro e assassinato da ex-namorada Eliza Samudio, foi anunciado na noite desta terça-feira, 21, como novo reforço do clube de várzea Orion FC, sediado no Jardim Noronha, na Zona Sul de São Paulo. Através das redes sociais, a equipe paulista postou uma foto do goleiro e deu as boas-vindas ao jogador que disputará a Super Copa Pioneer 2023. “Reforço na área. Seja bem-vindo”. Nos comentários, entretanto, os torcedores se dividiram. Enquanto alguns desejaram “boa sorte” ao ex-Flamengo, outros reprovaram a atitude do time. “A ressocialização deste tipo de delito cometido por ele não deve ser no futebol, no qual crianças se inspiram e veem os jogadores como heróis. Um absurdo e uma falta de respeito com as mulheres”, comentou uma torcedora. Veja a repercussão nos comentários da publicação abaixo. Desde 2019, Bruno cumpre a sentença em regime semiaberto e já chegou a fechar com outros clubes, como o Poços de Caldas (MG), Atlético Carioca (RJ) e Búzios (RJ), por exemplo. Ao todo, ele cumpriu 8 anos e 10 meses de prisão.