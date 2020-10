Goleiro Bruno e mais 19 jogadores do Rio Branco-AC são internados com intoxicação alimentar

Bruno foi um dos que apresentou sintomas mais graves; CBF cancelou jogo contra o Bragantino-PA que aconteceria neste domingo pela Série D

Reprodução/ Facebook 20 dos 24 jogadores apresentaram sinais de intoxicação alimentar na madrugada deste domingo



O Rio Branco Football Club, do Acre, comunicou na madrugada deste domingo, 17, que a delegação da equipe foi parar na UPA 24 horas de Bragança após 20 dos 24 jogadores apresentarem sintomas de intoxicação alimentar. De acordo com o clube, que vem publicando atualizações do caso em suas redes sociais, os atletas que apresentaram sintomas mais graves foram o goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, o meia Guilherme Campana e os zagueiros Wallinson e Paulinho. Nenhum membro da delegação fez qualquer alimentação desde a noite de ontem. Os atletas já se encontram no hotel.

B.O. do ocorrido, sem acusações a nenhuma parte. "Informamos que não é verdade que acusamos ou entramos com B.O contra o Hotel Íbis de Belém. Fomos hospedados em Belém na noite de sexta-feira, enquanto a situação aconteceu na madrugada de sábado para domingo, após uma refeição em um restaurante pré-determinado na logística da viagem na cidade de Bragança. Não foi o mesmo da imagem que publicamos na sexta", esclareceu a equipe.

CBF cancela jogo contra Bragantino-PA pela Série D