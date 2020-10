Grêmio quer anulação da partida contra o São Paulo por ‘arbitragem danosa’

Time gaúcho anunciou também que irá investigar reunião da CBF com a Comissão de Arbitragem que alterou a escala do VAR para o jogo

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo e Grêmio se enfrentaram no Morumbi neste sábado e empataram em 0 a 0



Na noite deste sábado, 17, São Paulo e Grêmio se enfrentaram no Estádio do Morumbi pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram em 0 a 0, mas talvez o jogo não tenha acabado ali. O time gaúcho anunciou na manhã deste domingo, 18, que entrará com um pedido de anulação da partida na Confederação Brasileira de Futebol – CBF por considerar que a arbitragem foi ‘desastrosa e danosa’. O comunicado foi postado nas redes sociais do clube e afirma que a equipe também investigará a reunião realizada entre membros da CBF com a parte arbitral que motivou a mudança na escala do árbitro do VAR.

"Equívocos, descritérios, erros e a omissão do VAR em lances capitais da partida colocam a arbitragem brasileira sob suspeição." — Grêmio FBPA (@Gremio) October 18, 2020

“Equívocos, descritérios, erros e a omissão do VAR em lances capitais da partida colocam a arbitragem brasileira sob suspeição”, diz a nota. Na última quinta-feira a diretoria do São Paulo, representada por Raí e Alexandre Pássaro, esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para conversar com Leonardo Gaciba e Alício Pena Jr, da comissão de arbitragem nacional. O assunto foi os erros de arbitragem cometidos contra a equipe paulista na partida contra o Atlético-MG no Brasileirão e no jogo contra o Fortaleza na Copa do Brasil.

O árbitro Rafael Traci apitou a partida deste sábado e estava no VAR no duelo contra a equipe mineira, onde o São Paulo teve um gol anulado. Apesar das reclamações, ele foi mantido na escala. Rodolpho Toski Marques, que estaria na cabine do VAR e apitou o empate contra o Fortaleza, foi substituído por Elmo Alves Rezende Cunha após a reunião. Traci foi alvo de críticas da diretoria do Grêmio no pós-jogo. O vice gremista, Paulo Luz, chamou a arbitragem de “tendenciosa, calamitosa e vergonhosa” e completou: “Houve uma vergonha nacional que coloca o campeonato sob suspeição”.