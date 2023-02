Goleiro do Ituano, Jian Kayo é encontrado morto aos 21 anos

No Galo de Itu há dois anos, o arqueiro chegou a disputar o Paulista Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022

Reprodução/Ituano Goleiro Jian Kayo, do Ituano, foi encontrado morto



Jian Kayo, terceiro goleiro do Ituano, foi encontrado morto na noite do último sábado, 18, aos 21 anos. A informação foi confirmada pelo próprio clube paulista, que não deu mais detalhas sobre o caso. “Seu corpo foi encontrado sem vida, em sua residência, na noite deste sábado. Assim que possível, após liberação pelas autoridades e família, divulgaremos mais informações”, informou a diretoria do clube interiorano. No Galo de Itu há dois anos, o arqueiro chegou a disputar o Paulista Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. Promovido ao profissional neste ano, o jovem paranaense aguardava sua chance para estrear no time, o atual último colocado do Grupo C do Estadual.