Santos pode escapar do rebaixamento na próxima rodada do Paulista; veja como

Peixe precisa vencer a Portuguesa no próximo domingo, 19, e contar com uma combinação de resultados

RAFAEL ASSUNçãO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Lima reestreou com a camisa do Santos no empate com o Santo André



A aflição do torcedor do Santos com a possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista 2023 pode acabar na próxima rodada. Após o empate com o Santo André, o Peixe chegou aos 10 pontos e já pode escapar da degola neste domingo, 19, diante da Portuguesa, na Vila Belmiro. Para isso, o time de Odair Hellmann precisa vencer a Lusa, que tem apenas cinco pontos na tabela de classificação. Além disso, o time da Baixada teria que torcer para um tropeço da Ferroviária (5) ou uma derrota do Ituano (6). A equipe de Araraquara recebe o Guarani no sábado, enquanto o conjunto de Itu enfrenta o Santo André, no Novelli Júnior, também no domingo. Caso esta combinação aconteça, os santistas abririam mais de seis pontos para os rivais com apenas mais duas rodadas em disputa – vale lembrar que os dois clubes de menor pontuação serão rebaixados para a Série A2.

A chance do Santos avançar às quartas de final do Estadual, entretanto, ainda é pequena. Na lanterna do Grupo A, o Peixe tem a mesma pontuação da Inter de Limeira (10), mas perde no número de vitórias, o primeiro critério de desempate. Além disso, o Alvinegro praiano tem 4 pontos a menos que Botafogo-SP e Red Bull Bragantino, times que estão se classificando ao mata-mata neste momento. Desta forma, o Peixe precisa “secar” os rivais da chave e ter um excelente aproveitamento de pontos nas três rodadas finais. Além da Portuguesa, a equipe santista ainda recebe o Corinthians, também na Vila Belmiro, e visita o Ituano, no interior.

Combinação para o Santos escapar do rebaixamento na 10ª rodada: