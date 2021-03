Governo Doria vê ‘pressão enorme’, mas segue proibindo jogos do Paulistão

O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo afirma que a decisão de momento do governo é de não relaxar as restrições ao futebol.

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 23/02/2021 Joao Doria é o governador do Estado de São Paul



O governo do Estado de São Paulo segue irredutível quanto a paralisação do futebol em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19. Em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, 24, o coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, afirmou que a gestão do governador João Doria (PSDB) não irá permitir a disputa de jogos em seu território, apesar da forte pressão para a retomada das partidas por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Paulista de Futebol (FPF). “Temos acompanhado a pressão enorme que as federações têm feito para que não se interrompam os jogos. O posicionamento do Centro de Contingência é claro. Nesse momento é preciso suspender todo o tipo de atividade coletiva”, disse Menezes no Palácio dos Bandeirantes. Por decisão do governo, os jogos do Campeonato Paulista estão proibidos em São Paulo desde o último dia 15. O veto vale até o dia 30 deste mês.

Diante dessa restrição, a FPF tentou negociar um afrouxamento da regra e, como medida mais recente, levou duas partidas do Estadual para a cidade de Volta Redonda (RJ). Para convencer a prefeitura da cidade, a entidade até mesmo doou respiradores. A FPF chegou a marcar uma partida entre Ponte Preta e Santos no Rio de Janeiro. O jogo foi cancelado por uma proibição da prefeitura local. A CBF também tem se manifestado favorável à continuação do calendário. As partidas da Copa do Brasil estão marcadas, inclusive com mandos transferidos para outros Estados. Um exemplo disso é a cidade de Mesquita (RJ). O município receberá nos próximos dias dois jogos pelo torneio: Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE e também a partida Goianésia-GO x CRB-AL.

*Com informações do Estadão Conteúdo