FPF confirma suspensão de Ponte Preta x Santos em São Januário

Ivan Storti/Santos FC Jogadores do Santos comemorando gol



A Federação Paulista de Futebol (FPF) emitiu um comunicado na manhã desta quarta-feira, 24, informando que a partida entre Ponte Preta x Santos, marcada para amanhã, em São Januário, no Rio de Janeiro, foi suspensa. O confronto, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, agora, não tem data para acontecer. “Em razão das novas medidas de restrição anunciadas pela Prefeitura do Rio, a Federação Paulista de Futebol informa que está suspensa a partida entre Ponte Preta e Santos, que ocorreria na quinta-feira (25), no estádio São Januário, pelo Paulistão Sicredi 2021”, disse a entidade.

Ontem, a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou uma nota em que proíbe a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município a partir desta quarta-feira, 24. A medida também deve afetar o cronograma da CBF, que agendou três jogos da Copa do Brasil para acontecer no estado. Em nota, a Prefeitura ressalta que com a alta de mortes provocadas pela Covid-19, esses eventos se fazem desnecessários até que termine o período de vigência das medidas emergenciais mais restritivas, que vão do dia 26 de março até o dia 04 de abril. As partidas do Campeonato Carioca que estão agendas para a quarta-feira, como o clássico entre Botafogo e Flamengo, não serão afetadas. No fim do comunicado, a Prefeitura pede “consciência a todos para que respeitem as medidas de prevenção à Covid-19 e se protejam”.