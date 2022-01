Chelsea aproveita erros do Tottenham e abre vantagem na semi da Copa da Liga

Kai Havertz e Ben Davies (contra) marcaram na vitória por 2 a 0 para os Blues; jogo de volta será em 12 de janeiro

Reprodução/ Twitter @Carabao_Cup Chelsea fez um primeiro tempo impecável e conseguiu a vitória



No primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa entre Chelsea e Tottenham, os Blues saíram na frente com 2 a 0 no Stamford Bridge. A partida teve um primeiro tempo com domínio total do Chelsea e um Tottenham mais agressivo na segunda etapa. O jogo de volta será dia 12 de janeiro, às 16h45 (horário de Brasília). Agressivo desde o início, não demorou para o time de Thomas Tuchel abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Kai Havertz aproveitou uma saída de bola errada da zaga dos Spurs e fez o primeiro. Aos 34 minutos, em uma trapalhada de Tanganga, que cabeceou em Davies, a bola morreu no fundo das redes e o placar foi ampliado. Precisando do resultado, o Tottenham retornou do intervalo bem melhor e fez sua primeira finalização com Harry Kane em cobrança de falta, mas Kepa foi buscar.

A partida ficou mais equilibrada nos minutos restantes, mas mesmo assim o Tottenham tinha dificuldades na finalização. As vezes em que o Chelsea pegava a bola, levava mais perigo ao gol de Lloris. O segundo jogo da semifinal, entre Arsenal e Liverpool que aconteceria nesta quinta-feira, foi adiado pelo alto número de contaminações por Covid-19 no elenco dos Reds. O jogo acontecerá em 20 de janeiro, mas no dia 13 de janeiro está marcada a ‘segunda’ partida.