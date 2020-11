Vampeta brinca após Corinthians reclamar da arbitragem: ‘O mundo está esquisito’

O Velho Vamp também fez um alerta para o Timão não voltar para a zona de rebaixamento; confira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Peter Leone/O fotográgico/Estadão Conteúdo Vampeta brincou com a arbitragem de Corinthians x Grêmio no Brasileirão



O Corinthians saiu revoltado com a arbitragem de Caio Max Vieira no empate contra o Grêmio, na Neo Química Arena, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Através do Twitter, o presidente Andrés Sanchez questionou três decisões do juiz: as expulsões de Marlon e Otero, além da ausência de um cartão vermelho para o gremista Darlan. Além disso, o mandatário afirmou que enviará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o árbitro não trabalhe mais em partidas do Timão. Ao longo do programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o tema foi debatido entre os comentaristas.

Ex-jogador do Corinthians, Vampeta brincou com a situação e falou que a equipe do Parque São Jorge foi prejudicada. “Essa pandemia… A gente viu a Alemanha tomar de seis, Liverpool perder de sete, o Leeds, da Inglaterra” ganhar de sete e o Corinthians ser roubado em Itaquera. O mundo está meio esquisito. Dois expulsos contra o Grêmio? Não dá!”, disse o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, na tarde desta segunda-feira, 23.

Vampeta, por outro lado, valorizou o resultado e alertou para a partida diante do Coritiba, marcada a próxima quarta-feira, 25, no Couto Pereira – Atualmente, o Corinthians soma 26 pontos e está na 13ª posição da tabela, com apenas dois pontos a mais que o Atlético-GO, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. ” Se o Corinthians estivesse completo contra o Grêmio, o empate já sairia no lucro. Aí você fica com nove jogadores e enfrenta um adversário muito melhor, é para voltar para a casa sorrindo. Ficou no lucro! O que não pode é perder para o Coritiba, um adversário direto, na próxima quarta-feira. Uma derrota coloca o Corinthians, que está na véspera das eleições, na zona de rebaixamento. É um jogo tão decisivo que, se perder para o Coxa, a decisão pode mudar no sábado. Para a situação, o time na zona rebaixamento é ruim. Pode acontecer isso!”, analisou.

