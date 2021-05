Grêmio confirma cinco casos da Covid-19 e terá desfalques na estreia do Brasileiro

Quatro jogadores e o preparador de goleiros testaram positivo após bateria de testes RT-PCR e Antígeno

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Grêmio terá desfalques na estreia do Brasileirão



Na tarde desta sexta-feira, 28, o Grêmio informou que quatro jogadores testaram positivo para a Covid-19 durante uma bateria de testes RT-PCR e Antígeno, entre eles Diego Souza, Luiz Fernando, Ferreira e Rafinha. O preparador de goleiros Mauri Lima também está infectado. Segundo o clube, todos passam bem e estão sendo monitorados pelo Departamento Médico do clube. O tempo de isolamento irá tirar o quarteto da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, neste domingo, dia 30, às 16h (horário de Brasília). No meio da semana, o Tricolor Gaúcho tem decisão pela terceira rodada da Copa do Brasil contra o Brasiliense, na quarta-feira, às 16h30.