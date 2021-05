São Paulo anuncia renovação de contrato com Rojas até o fim de 2021

O vínculo anterior do equatoriano com o clube era válido somente até o fim deste mês

Rubens Chiri / saopaulofc Joao Rojas renovou contrato com o São Paulo até o fim de 2021



A novela acabou. O São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira, 28, que chegou a um acordo com Joao Rojas e renovou o contrato com o atacante até 31 de dezembro de 2021, com a possibilidade de prorrogação por mais seis meses ao término deste período dependendo do rendimento do atleta. O vínculo anterior do equatoriano com o clube era válido somente até o fim deste mês e existia a expectativa que um acerto não fosse firmado. Contratado em 2018, o atleta jogou 20 partidas antes de sofrer a primeira lesão, em outubro. Desde então, ele encarou um longo processo de recuperação até poder vestir a camisa tricolor novamente, ficando mais de dois anos longe dos gramados.

Já no começo da temporada 2021, sob o comando de Hernán Crespo, Rojas teve a sua primeira oportunidade no retorno ao futebol na vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, pelo Estadual. Desde então, o atacante ganhou espaço com o técnico argentino, se destacou e marcou três gols e deu uma assistência em 13 jogos. Campeão paulista, o jogador também vem se destacando na Copa Libertadores da América. Na última rodada da fase de grupos, o jogador foi o autor de uma pintura diante do Sporting Cristal, do Peru, no Morumbi. Agora, a expectativa é que ele esteja à disposição diante do Fluminense, no próximo sábado, 29, pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.